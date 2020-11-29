Gazeteci Cahit Akman toprağa verildi
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşamını yitiren gazeteci Cahit Akman, toprağa verildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde by-pass olduktan sonra günlerce hastanede tedavi gören Cahit Akman, yaşam savaşını kaybetti.
Cahit Akman’ın cenaze törenine Alaplı Belediye başkanı Nuri Tekin, gazeteci arkadaşları ve ailesi katıldı. Cahit Akman'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Gazetecilik mesleğine Hürriyet Haber Ajansı Ankara bürosunda başlayan ve gazetecilik mesleğine 50 yıl hizmet veren gazeteci Cahit Akman, ÇGD Üyesi ve sürekli sarı basın kartı sahibiydi.
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