Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı

Gazeteci-yazar Can Ataklı, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 19:44
Gazeteci Can Ataklı koronavirüse yakalandı
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Gazeteci-yazar Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Dün yapılan korona testim pozitif çıktı'' açıklamasını yaptı.

Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

''Önemli duyuru; Dünn yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım."


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