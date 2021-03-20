Gazeteci Denizhan Erkoç'a 'Fuat Avni' davasında beraat

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:17

Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç hakkında, “Fuat Avni” tweet'lerinin haberleştirildiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada beraat kararı verildi.

Erkoç'un “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçundan yargılandığı davanın beşinci duruşması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle Denizhan Erkoç'un beraatine hükmetti.

Kararda, "Sanık hakkında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kamu davası açılmış ise de, üzerine yüklenen suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verildiği" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2019’da, Medyaradar'ın da aralarında bulunduğu bir grup haber sitesine, 2014-2016 yılları arasında "Fuat Avni" mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımları "neden haber yaptıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

“Fuat Avni” mahlaslı hesaptan paylaşılan binlerce tweet'ten Mart 2014-Aralık 2015 arasındaki iki yıla yakın sürede toplam 360 tweet'in haberleştirilmesi gerekçesiyle açılan davanın iddianamesinde, “Denizhan Erkoç'un örgütle hiyerarşik bir ilişki içinde olduğunun tespit edilmediği, Medyaradar'da örgüt aleyhine çok sayıda yazı ve haber yayımlandığı" belirtilip, bu nedenle "kasıt unsurunun mahkemece değerlendirilerek yargılama yapılması” talep edilmişti.

AVUKATI SAVUNDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya koronavirüs nedeniyle evinde tedavi gören Denizhan Erkoç katılmazken avukatı Fahri Emeksiz hazır bulundu.

Mahkemeye sunulan yazılı savunmada," Müvekkilin yetkilisi bulunduğu sitede haber yapılan tweetlerin neredeyse tamamı 2014 yılına aittir. O tarihlerde Fetöcüler örgüt olarak dahi tanınmamaktadır. 15 Temmuz hain kalkışması da yapılmamıştır. Hal böyleyken, sadece haber amaçlı paylaşılan ve toplumda ilgi ve merak uyandıran tweetlerin, hukuki olarak henüz olmayan örgütü övmek amaçlı yapıldığı iddiası, suçun ve cezanın kanuniliği ilkesiyle bağdaşmaz" denildi.

Mahkeme, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle Denizhan Erkoç'un beraatine hükmetti.

Aynı suçlamayla T24, Diken internet siteleri ve Birgün gazetesi hakkında açılan davalar da ‘suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraatle sonuçlanmıştı. Sözcü gazetesi yöneticileri söz konusu suçlamadan, hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü gazetesi yönetici ve yazarları, gazetede yer alan haber ve yazılar nedeniyle açılan kumpas davasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 2 yıl bir ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.