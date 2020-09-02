Gazeteci Duygu Demirdağ Olay TV ile anlaştı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:40

Son dönemde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV yeni bir isimle anlaştı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre, kurum CNN Türk’ün eski haber spikeri Duygu Demirdağ’ı kadrosuna kattı.

Demirdağ, Demirören Ailesi’nin CNN Türk’ü almasının ardından kurum ile yollarını ayırmış ve bir süre Deutsche Welle’de görev yapmıştı.





Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar, danışmanlığını ise Nuri Çolakoğlu'nun yaptığı Olay TV ise daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik ve Ali Ekber Aydın gibi güçlü isimleri kadrosuna katmıştı.