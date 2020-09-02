Gazeteci Duygu Demirdağ Olay TV ile anlaştı
İstanbul'a taşınan ve Nevşin Mengü'nün de kadrosuna bulunduğu Olay TV'ye CNN Türk'ün eski haber sunucularından, gazeteci Duygu Demirdağ da transfer oldu
Son dönemde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV yeni bir isimle anlaştı.
Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre, kurum CNN Türk’ün eski haber spikeri Duygu Demirdağ’ı kadrosuna kattı.
Demirdağ, Demirören Ailesi’nin CNN Türk’ü almasının ardından kurum ile yollarını ayırmış ve bir süre Deutsche Welle’de görev yapmıştı.
Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar, danışmanlığını ise Nuri Çolakoğlu'nun yaptığı Olay TV ise daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik ve Ali Ekber Aydın gibi güçlü isimleri kadrosuna katmıştı.
Video Haberler
- Belediye binasında VIP doğum günü partisi!
- Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
- Tunceli'de köpek ile tilkinin dostluğu kameraya yansıdı
- İstanbul'da feci kaza! 4 araca çarptı
- Sokak düğünü savaş alanına döndü
- Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü!
- Aynı marketi iki defa soydu
- Tabureyi zabıta memurunun kafasında parçaladı!
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu