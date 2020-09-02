Gazeteci Duygu Demirdağ Olay TV ile anlaştı

İstanbul'a taşınan ve Nevşin Mengü'nün de kadrosuna bulunduğu Olay TV'ye CNN Türk'ün eski haber sunucularından, gazeteci Duygu Demirdağ da transfer oldu

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:40
Abone Ol google-news

Son dönemde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Olay TV yeni bir isimle anlaştı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre, kurum CNN Türk’ün eski haber spikeri Duygu Demirdağ’ı kadrosuna kattı.

Demirdağ, Demirören Ailesi’nin CNN Türk’ü almasının ardından kurum ile yollarını ayırmış ve bir süre Deutsche Welle’de görev yapmıştı.


Genel Yayın Yönetmenliği'ni Süleyman Sarılar, danışmanlığını ise Nuri Çolakoğlu'nun yaptığı Olay TV ise daha önce Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik ve Ali Ekber Aydın gibi güçlü isimleri kadrosuna katmıştı.


Video Haberler