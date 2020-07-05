Gazeteci Elif Aktuğ genel yayın yönetmeninden uğradığı tacizi yazdı

05 Temmuz 2020 Pazar, 18:06

Ozan Güven’in bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddialarına tepkiler kamuoyunda her kesimden devam ediyor. Bu tepkilerden bir tanesi de gazeteci Elif Aktuğ’dan geldi.

Aktuğ sosyal medya hesabı Twitter’daki paylaşımında daha çalıştığı bir gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından taciz edildiğini, uyarılarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini ve bu nedenle köşe yazarlığı görevini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Aktuğ’a özellikle kadın meslektaşları destek içerikli mesajlar gönderdi.

Gazeteci Aktuğ’un söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Defalarca söyledim kimsenin umurunda olmadı, bir gyy tacizi ile yıllar önce güzelim köşe yazarlığı işimi bırakmak zorunda kalmıştım. 20’lerimdeydim, herif öküzde ve ben ağlayarak işimden ayrıldım. Şiddet böyle de oluyor, bilin istedim... #SiddetinHerHalineKarsıyım”

Bu paylaşımdan sonra akıllara Aktuğ’un tacizde bulunduğunu iddia ettiği genel yayın yönetmeninin kim olduğu merak konusu oldu.

ELİF AKTUĞ KİMDİR?

Ankara’da doğdu. Uzun yıllar İzmir ve İstanbul’da yaşadı. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe İzmir Yeni Asır’da başladı. Akşam Gazetesi’nde 6 yıl çalıştı. Sonrasında Milliyet Cadde’ye transfer oldu.

Sonrasında Akşam’a yeniden döndü. Yaklaşık 9 yıl basında muhabir olarak çalıştıktan sonra ilk olarak Akşam gazetesinde köşe yazmaya başladı. Ekmek Teknesi dizisinde senaristlik yaptı.

TGRT Haber, TNT gibi çeşitli ulusal televizyon kanallarında program sundu. Ayrıca çeşitli radyo kanallarında program hazırladı. Elif Aktuğ, şu sıralar İstanbul ile Londra arasında mekik dokuyor. Aktuğ şu sıralar Oda TV'de de köşe yazıyor.