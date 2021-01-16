Gazeteci Fergün Atalay'ı haberi olmadan AKP üyesi yaptılar

16 Ocak 2021 Cumartesi, 15:26

Gazeteci Fergün Atalay, haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını öğrendi.

Twitter hesabından olayı duyuran Atalay, "Gazeteciyim. Siyasi partilerle haber dışında hiçbir bağlantım olmadı. Sırf meraktan baktığımda, 11 yıldır AKP üyesi olduğumu gördüm. Bu sahtekarlığı kim yaptı?" diye sordu.

Halk TV’ye konuk olan gazeteci Fergün Atalay, “2010 yılından bu yana Beşiktaş ilçe yönetimi tarafından üye yapılmışım“ diyerek şu ifadeleri kaydetti: “E-Devlet üzerinden çıktım üyelikten. Ama anladığım kadarıyla benim TC kimlik numaramı ele geçirerek üye yapmışlar. Benim TC kimlik numaramı kim AKP ilçe örgütüne verdi? Ben bunu duyurduktan sonra yüzlerce kişi haberleri olmadan üyelik yapıldığını söyledi. Suç duyurusunda bulunacağım.“