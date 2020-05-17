Gazeteci Hakan Gülseven gözaltına alındı
RED dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı.
Taylan Kulaçoğlu'nun ardından, Hakan Gülseven de gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülseven, şu ifadeleri kullandı:
"Ve evet, ben de gözaltına gidiyorum! Utanç verici bir durum ama memleketin hali bu! Durumun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Açıklama yapılacaktır."
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