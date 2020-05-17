Gazeteci Hakan Gülseven gözaltına alındı

17 Mayıs 2020 Pazar, 18:25

Taylan Kulaçoğlu'nun ardından, Hakan Gülseven de gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülseven, şu ifadeleri kullandı:

"Ve evet, ben de gözaltına gidiyorum! Utanç verici bir durum ama memleketin hali bu! Durumun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Açıklama yapılacaktır."