Gazeteci Hakan Gülseven serbest bırakıldı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:58

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "örgüt propagandası” yaptığı suçlamasıyla 17 Mayıs’ta gözaltına alınan gazeteci Hakan Gülseven, serbest bırakılmasının ardından savcılığın itiraz etmesi üzerine yeniden ifadeye çağırıldı.

Gülseven yeniden ifadeye çağrılmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Savcılık makamı yeniden tutuklanmamı istemiş. Birazdan gidip ifademi vereceğim. Açıklayamayacağımız hiçbir şey yoktur! Yaptığım, yazdığım, söylediğim her şeyi savunuyorum. Dostça kalın.”

Gülseven, Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

“İsimsizler Hareketi” adı altında başlattıkları sosyal medya hareketi nedeniyle iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Kulaçoğlu ve Gülseven, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 19 Mayıs’ta serbest bırakıldı.

Savcılığın serbest bırakılmasına itiraz etmesi üstüne Ayvalık’taki evinden tekrar gözaltına alınan Kulaçoğlu, çıkarıldığı mahkemece 20 Mayıs’ta tutuklandı.