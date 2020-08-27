Gazeteci Hrant Dink’i öldüren tetikçi Ogün Samast hakkında flaş gelişme

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:43

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 ocak 2007'de Şişli'de öldürdüğünde 17 yaşındaydı. Örgüt kapsamında değil sıradan bir cinayet suçundan yargılandı. Cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz yasasına göre samast bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı.

KRT'den Çağdaş Ulus'un haberi şöyle: Takvim yaprakları temmuz ayını gösterdiğinde infaz savcılığı, Ogün Samast’ın vasisi olan eşi Selma Samast’a bir müddetname verdi. Müddetnameye göre; 13 yıl 8 aydır cinayet suçundan cezaevinde olan Samast, 6 Ağustos’ta son 1,5 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

Ancak öyle olmadı... 6 Ağustos'ta tahliye olmak için gün sayan Samast başka bir suçtan ceza aldığını o gün öğrendi.

Kurban bayramı arefesine denk gelen 3 Ağustos tarihinde Samast, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu dönemde gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 29 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayla da her ne kadar Hrant Dink cinayetinden cezasını tamamlasa da Samast cezaevinden çıkamadı. Samast’ın avukatı ise bu cezayı istinaf etti.

Samast ayrıca kamu görevlilerinin yargılandığı davada da Samast, 30 yıl hapis cezası aldı. Ancak dosyası Yargıtay’da olan bu davada Samast hakkında tutuklama kararı bulunmuyor.



