Gazeteci Metin Türkyılmaz Covid-19'dan yaşamını yitirdi
Gazeteci Metin Türkyılmaz yaşamını yitirdi. Türkyılmaz'ın kurucu ortağı olduğu ve son olarak çalıştığı Ajans Bizim, bu sabah acı haberi duyurdu. Covid-19 nedeniyle tedavi gören Türkyılmaz, 55 yaşındaydı.
Ajanstan yapılan açıklamada, "Metin Türkyılmaz. Kocaman sıcacık yüreğinde herkesin yer bulabildiği bir dost. İyi bir gazeteci, iyi bir hayat arkadaşı, iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir ağabey, iyi bir insan... Metin'e veda etmiyoruz. Onun anısına Ajans Bizim'i yaşatacağız. Ajans Bizim 'de Metin Türkyılmaz'ı yaşatacağız" denildi.
METİN TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Babasının öğretmenliği dolayısıyla 1966 yılında Rize'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girdi. 1987 yılında okulu bitirdikten sonra 1990 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Metin Türkyılmaz, basının muhabirlik, editörlük, yöneticilik, danışmanlık dahil hemen her alanında 30 yılı aşkın süre görev yaptı.
Türkyılmaz, gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansı'nda (AA) başladı. Bu kurumda İstanbul ve Ankara'da muhabirlik ve editörlük yaptı. AA Ekonomi Haberleri biriminde 1995-2008 döneminde müdür yardımcılığı, 2008-2012 döneminde müdürlük görevlerinde bulundu.
Sürekli basın kartı sahibi olan Türkyılmaz, gazeteciliğin yanı sıra basın meslek örgütlerinde ve kamusal etkinliklerde çeşitli sorumluluklar aldı. 1996 sonrasında, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Genel Sekreterliği'ne seçildi ve meslek örgütünün organizasyonlarını üstlendi. 2012 yılında AA'dan ayrıldıktan sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde görev yapan Türkyılmaz, basın danışmanı kimliğiyle ajans haberciliğinin abone ayağındaki süreçleri yönetti.
Türkyılmaz, Dünya Gazetesi'nde serbest gazeteci olarak ''mevzuat muhabirliği'' yapıyordu.
Ajans Bizim'in kurucu ortağı olan Metin Türkyılmaz, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de öğrenciliğini sürdürüyordu.
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