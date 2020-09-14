Gazeteci Murat Ağırel, yaşadıklarını Cumhuriyet Tv'ye anlattı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 20:14

Murat Ağırel özgürlüğü nasıl tanımladı? Hiç umutsuzluğa kapıldı mı? Cezaevi günleri nasıl geçti? Kötü muameleye maruz kaldı mı? “Akıllandın mı?” sorusuna ne yanıt verdi? Hiç korktu mu? Kızı, ilk yazısını yazdığı anda ona ne söyledi? Yazıları hangi yönde sürecek?