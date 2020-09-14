Gazeteci Murat Ağırel, yaşadıklarını Cumhuriyet Tv'ye anlattı

6 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen gazeteci Murat Ağırel, yaşadıklarını Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a anlattı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 20:14
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Murat Ağırel özgürlüğü nasıl tanımladı? Hiç umutsuzluğa kapıldı mı? Cezaevi günleri nasıl geçti? Kötü muameleye maruz kaldı mı? “Akıllandın mı?” sorusuna ne yanıt verdi? Hiç korktu mu? Kızı, ilk yazısını yazdığı anda ona ne söyledi? Yazıları hangi yönde sürecek?


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