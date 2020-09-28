Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel hakkındaki iddianame kabul edildi
Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile Astsubay Erdal Baran hakkında hazırlanan ve haklarında 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame kabul edildi.
Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. İddianamede, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller, iletişim tespit tutanakları (TAPE) ve diğer belgelerin, "gizli bilgi" niteliğinde olup olmadıklarının Milli Savunma Bakanlığına sorulduğu kaydedildi. Bakanlığın cevabında, söz sonusu içeriklerin gizli bilgi niteliğinde olduğu, "GİZLİ (1) ve GİZLİ (2)" olarak kodlandığı bildirildi.
Yıldız ve Dükel'in bu bilgileri basın özgürlüğü için tanımlanan yasal sınırları aşarak kamuoyuna açıkladıkları ifadesi kullanılırken iddianamede, sanıkların telefon görüşme içeriklerine yer verildi.
17.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
İddianamede gazeteciler Yıldız ve Dükel'in "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçunu zincirleme biçimde işledikleri ifade edilerek 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.
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