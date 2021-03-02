Gazeteci Müyesser Yıldız'dan Süleyman Soylu'ya, 'Neden rahatsız oldu?' tepkisi

02 Mart 2021 Salı, 11:54

Yıldız, Soylu’nun kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterirken, onun hakkında yaptığı suç duyurusundan bir gün sonra “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" gerekçesiyle gözaltına alındığına dikkat çekti. Yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımın Soylu tarafından çarptırılarak, hedef haline geldiğini ifade ederek, “Mayıs 2020’de Kars’taki bir saldırıdan sonra bir şehidimiz vardı, daha önce oradaki grubun imha edildiği söylenmişti. Ben de gayet iyi niyetli şekilde ’15 gün önce bu grup imha edilmemiş miydi? Bunlar nereden geldi?’ diye paylaşım yaptım ve şehidimize rahmet diledim. Maalesef Süleyman Soylu beni, paylaşımımı aldı ‘PKK sevicisi’ diye ilan etti. Üstelik benim mesajımı eksik vererek, beni adeta PKK destekçisi gibi göstermeye kalktı” dedi. Yıldız şunları söyledi:

‘NİYE RAHATSIZ OLABİLMİŞTİR?’

“Daha ağır olan Soylu’nun cümlesinin sonunda ‘Üzüntüm PKK sevicisi olması değil devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmasıdır’ dedi. Aslında bu da Süleyman Soylu’nun benimle meselesinin PKK hassasiyeti olmadığını, muhtemelen Balyoz ve Ergenekon döneminde benim askere sahip çıkmamdan duyduğu rahatsızlığı orada ifşa etti. Bundan niye rahatsız oldu, FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir insan benim Balyoz ve Ergenekon kumpaslarından mağdur olan insanlara sahip çıkmamdan niye rahatsız olabilmiştir diye düşünüyorum, bunun sebebini çözemedim.”

‘BAKANIN GÖREVİ KAPMASINDA’ DİYE DEĞERLENDİRDİ

“Bir devletin bakanı bu ifadeleri kullanıyor, sabaha kadar trolleri bana küfretti. Hem ceza hem hukuk suç duyurusunda bulundum. Cuma günü suç duyurusunda bulundum, pazartesi günü evim basıldı gözaltına alındım. Manidar bir zamanlama oldu. Polisler çok sertti. Özel bir görev verilmişçesine. Ceza davasını savcı ‘Bakanın görevi kapsamında’ diye değerlendirerek, reddetti. Meclis bakmalı babında bir şey söyledi.”

‘FETÖ İLE MÜCADELE EDİLMİYOR’

“Türkiye’de şu anda FETÖ ile mücadele yapılıyormuş gibi yapılıyor” diyen Yıldız, sadece deşifre olmuş kişilerle uğraşıldığını ve ‘ağababalarına’ dokunulmadığını savunarak, “Gücü yettikleri sadece en altı. Ben FETÖ ile mücadele edildiğini düşünmüyorum” dedi.