Gazeteci Saruhan Uğuroğlu yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2021 Salı, 02:01

Gazeteci Saruhan Uğuroğlu, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Uğuroğlu'nun cenazesi, yarın Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Gazeteci Ahmet Saruhan Uğuroğlu, 1955 yılında Ankara Bahçelievler’de doğmuş, Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Deneme Lisesinden mezun olmuştu.

SARUHAN UĞUROĞLU KİMDİR



Uğuroğlu, baba ve aile mesleği olan gazeteciliğe Yeni Tanin Gazetesi’nde başladı. 14 yıl Yeni Tanin’de çalıştıktan sonra Günaydın ve Ulus gazetelerinde de 12 yıl çalıştı.

Uğuroğlu, HBB Televizyonu’nda haber müdürlüğü yaptı Star TV ve Kanal A televizyonlarında çalışmıştı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu’nun kardeşi olan emekli gazeteci Uğuroğlu, 31 Ağustos Salı günü Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verilecek.