Gazeteci Selahattin Duman kimdir?
Yazılarıyla bir dönemin en popüler köşe yazarlarından biri olan Selahattin Duman yaşamını yitirdi. Duman, aynı zamanda sinema eleştirmeni ve oyuncusuydu.
Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi. Duman, yazılarıyla olduğu kadar sinema eleştirmeni ve oyuncu kimliğiyle de biliniyordu.
SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?
Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncu Selahattin Duman, 1950'de Yenice Haymana'da doğdu. Annesi Nimet Duman ve babası Dr. Abdullah Duman'dı. Uzun yıllar Sabah gazetesinde ve Vatan gazetesinde yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı.
Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.
LİVANELİ, DUMAN'IN TARZINI VONNEGUT'A BENZETTİ
Duman, yaşamı boyunca bazı kitaplara da imza attı. Zülfü Livaneli, Duman'ın ilk kitabı "Kendimi Tebrik Ederim"'e yazdığı önsözde yazarın tarzını Amerikalı hümanist yazar Kurt Vonnegut'ın tarzına benzetmişti.
Duman, 22 Nisan 2021 sabahı yaşamını yitirdi.
KİTAPLARI
Kendimi Tebrik Ederim (Aralık 1995)
Suçumuz Mükemmel Olmak! (Ocak 1997)
Bankamatik Kursu Açan Yok Mu? (METİN)(1997)
FİLMLERİ
1996 - Bir Erkeğin Anatomisi
2001 - Komser Şekspir - Ceylan
2007 - Romantik - Komiser
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