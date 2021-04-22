Gazeteci Selahattin Duman kimdir?

22 Nisan 2021 Perşembe, 08:54

Gazeteci Selahattin Duman yaşamını yitirdi. Duman, yazılarıyla olduğu kadar sinema eleştirmeni ve oyuncu kimliğiyle de biliniyordu.

SELAHATTİN DUMAN KİMDİR?

Yazar, gazeteci, köşe yazarı, sinema eleştirmeni ve oyuncu Selahattin Duman, 1950'de Yenice Haymana'da doğdu. Annesi Nimet Duman ve babası Dr. Abdullah Duman'dı. Uzun yıllar Sabah gazetesinde ve Vatan gazetesinde yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı.

Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı.



LİVANELİ, DUMAN'IN TARZINI VONNEGUT'A BENZETTİ

Duman, yaşamı boyunca bazı kitaplara da imza attı. Zülfü Livaneli, Duman'ın ilk kitabı "Kendimi Tebrik Ederim"'e yazdığı önsözde yazarın tarzını Amerikalı hümanist yazar Kurt Vonnegut'ın tarzına benzetmişti.

Duman, 22 Nisan 2021 sabahı yaşamını yitirdi.

KİTAPLARI

Kendimi Tebrik Ederim (Aralık 1995)

Suçumuz Mükemmel Olmak! (Ocak 1997)

Bankamatik Kursu Açan Yok Mu? (METİN)(1997)

FİLMLERİ

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi

2001 - Komser Şekspir - Ceylan

2007 - Romantik - Komiser