Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Kışlalı yaşamını yitirdi
Medyanın önemli isimlerinden gazeteci-yazar Mehmet Ali Kışlalı 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Kışlalı, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Kışlalı, 1999 yılında bombalı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın abisi aynı zamanda Hıncal ve Öcal Uluç'un kuzeniydi.
MEHMET ALİ KIŞLALI KİMDİR?
Kışlalı, 4 Kasım 1933'te Kilis'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı. Zafer, Yenigün, Milliyet, Tercüman, Türkiye gibi gazetelerde çalıştı. The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yaptı. Kışlalı, Yankı Dergisi’nin de sahipliğini yapmıştı. Ayrıca Sovyet Rusya ve Birleşmiş Milletler (1965), Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma (1996) gibi kitapların yazarıdır.
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