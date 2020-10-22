Gazeteciler 43 yıllık haklarını geri almak için Meclis mesaisinde

22 Ekim 2020 Perşembe, 15:44

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977'de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) hükümet tarafından 2008 yılında kaldırılmış, 2013’te ise daraltılarak geri getirilmişti. Anayasa Mahkemesi ise şubat ayında son düzenlemeyi iptal ederken, iptalin yürürlüğe girmesi için 14 Kasım 2020 tarihine kadar süre tanımıştı. Hükûmet tarafından hazırlanan torba yasanın içerisine konan düzenleme ile gazetecilerin fiili hizmet zamları iade ediliyor. Ancak teklifte fiili hizmet zammından yararlanmanın koşulu yine basın kartına sahip olmaya bağlandı. Bu durum Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bu hükmün yeniden yasaya konulmak istenmesi anlamına geliyor. Öte yandan sektörün önemli bir bileşeni olan matbaacılar bu teklifte de kapsam dışında tutuldu.

TGS heyeti bu soruna çözüm bulmak için siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile görüştü. Fiili hizmet zammından faydalanabilmek için kart koşulunun kaldırılmasını ve matbaacılara da fiili hizmet zammı getirilmesini talep etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Genel Sekreter İlkay Akkaya ve TGS Hukuk Müşâviri Av. Meliha Selvi; AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin bilgi verdi. Heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde olan kanun teklifindeki, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan ve 1977'de tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008'de iptal edilmiş, 2013'te yeniden getirilmişti. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin şubat ayında aldığı kararla, yıpranma hakkının sadece basın kartı sahibi gazeteciler için uygulanmasının eşitsizliğe neden olduğunu belirterek şubat ayında iptal etmişti. Yüksek Mahkeme hükmün iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlâl edecek nitelikte görülmesi nedeniyle de iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayınlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun görmüştü. Tanınan bu 9 aylık süre ise 14 Kasım’da sona erecek.