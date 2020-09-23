Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında istenen ceza belli oldu

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA
23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:06
Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında istenen ceza belli oldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve  astsubay Erdal Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


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