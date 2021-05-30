Gazeteciler, siyasetçiler ve eski bürokratlar Peker'in videosunu analiz etti
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 8. videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video ile ilgili kritik detayları uzman isimler Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
AKP ve bürokratları ile ilgili flaş iddialarda bulunan Peker'in videosunu yazarlarımız, siyasetçiler ve eski bürokratlar Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.
"MASAYA OTURMAK İÇİN ÇABALIYOR"
Gazetemiz yazarız Barış Pehlivan, Peker'in videosuyla ilgili "Sedat Peker’in hiçbir zaman cebindeki bütün kurşunları harcamayacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.
"MASAYA OTURMA ZEMİNİ ARIYOR"
Gazetemiz yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Sedat Peker'in son videoda masaya oturmak için zemin aradığını söyledi. Erdemol, "Son videoda uzlaşmaya hazırım mesajı veriliyor. Recep Tayyip Erdoğan’a saygı çerçevesinde ‘helalleşeceğiz abi’ demesi bunun mesajı. Bir anlaşma zemini arıyor bu çok net" dedi.
"SOL SÖYLEMLERİN ARKASINA SIĞINIYOR"
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise Sedat Peker'in kendini meşrulaştırmak için 'sol' söylemlerin arkasına sığındığını aktardı. Okuyan, "Kitleler örgütlenmezse bu tarz sahte kahramanların peşine takılmaya açık hale gelir" dedi.
SAVCILARIN SESSİZLİK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, "Savcıların bu iddiaları elbette gördüğünü fakat gizlilik sebebiyle sessiz kaldıklarını düşünüyorum" dedi
"BU DEVLETİ BİR AVUÇ MAFYAYA BIRAKMAYACAĞIZ"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır iddiaların çok vahim olduğunu aktardı. Başarır, "Bu devleti bir avuç mafya ve AKP'nin kirli zihniyetine bırakmayacağız" diye konuştu.
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