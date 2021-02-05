Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in 31,5 yıla kadar hapsi istendi

05 Şubat 2021 Cuma, 14:46

Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Baran ile tutuksuz sanıklar Yıldız ve Dükel ile avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Baran'ın çeşitli şekilde elde ettiği bilgileri Yıldız ve Dükel'e aktardığını, söz konusu sanıkların da bu bilgilere yayınlarında yer verdiğini kaydetti.

Savcı, 3 sanığın da 'devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' ve 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 31 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ve avukatları, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baran'ın tutukluluk halinin devamı ile savunma için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.