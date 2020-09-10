Gazetecilerin tahliye kararına siyasilerden destek yağdı

10 Eylül 2020 Perşembe, 01:41

OdaTv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci bütün suçlamalardan beraat ederken Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in de tahliyelerine karar verildi. Kararın ardından birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden gazetecilere destek mesajı attı.



GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

İşte o mesajlar:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Odatv davasında mahkeme kararını açıkladı: Mahkeme, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'in tahliyesine karar verdi. Haksız, hukuksuz bir şekilde 6 aydır cezaevindeki gazeteciler nihayet özgürlüklerine kavuşuyor. #GazetecilikSuçDeğildir”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildi. Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir...”

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Bir tek gün tutuklu kalmamaları, uydurma suçlamalarla hiç yargılanmamaları gerekirdi! Bugün ne mutlu ki özgürlüklerine, ailelerine kavuştular.. Her birine ayrı ayrı geçmiş olsun, darısı hukuki değil siyasi sebeplerle tutuklu herkesin başına olsun. #GazetecilikSucDegildir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “#GazetecilikYargılandı. Sonuçta Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci’nin artık serbest olması sevindirici olsa da ben bugün çıkan karara “şartlı tahliye” diyorum. #GazetecilikSuçDeğildir demeye devam edeceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Hoşgeldiniz dostlar.. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm bu kötü günlerde aldığımız en güzel haber sizlerin yeniden aramızda olması. @hulyakilinc01, @muratagirel”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Tahliyelere sevindik, babalar çocuklarına kavuşacak. Mutluyuz. Fakat verilen hukuksuz cezalar kabul edilemez. Yapılan haberdir, bu haberi yapmayana gazeteci demezler. Verilen ceza kararları derhal bozulmalıdır. Odatv açılmalıdır.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Değerli gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edildiler. Basın özgürlüğü demokrasilerin temel değeridir. Adaletin hakim olduğu bir Türkiye'de gazeteciler bir gün bile zindanda tutsak olmayacak, Türkiye özgürlük içinde yaşayacak.”