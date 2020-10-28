Gazetemiz Cumhuriyet'in Bulmaca sayfasını hazırlayan İlker Mumcuoğlu, hayatını kaybetti
Gazetemiz Cumhuriyet'in de aralarında olduğu birçok gazete ve derginin bulmacalarını hazırlayan İlker Mumcuoğlu hayatını kaybetti. Mumcuoğlu bugün Çekmeköy'deki Yenidoğan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
İlker Mumcuoğlu
Birçok gazete ve derginin bulmacalarını hazırlayan 59 yaşındaki İlker Mumcuoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Gazetemiz Cumhuriyet ile BirGün, İstanbul Gazetesi, Kadıköy, Bavul ve Galatasaray Dergisi’nin de bulmacalarını hazırlayan medya camiasının sevilen ismi İlker Mumcuoğlu, bugün Çekmeköy'deki Yenidoğan Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
'KADIKÖY'DEN KÖPRÜALTI'NA HİKÂYELER'İ YAZDI
İlker Mumcuoğlu, 1961’de Balıkesir Gönen’de doğdu. İlkokul ikinci sınıftan sonra babaannesinin vefatıyla İstanbul’a taşındı. Yaşamının büyük kısmı Tarihi Yarımada’da Laleli, Kumkapı, Kadırga, Beyazıt tarafında geçti. 25 yıldır Kadıköy’de yaşıyordu. Hukuk okudu ama mesleğini hiç yapmadı. Bulmacaya olan ilgisi ile hayatına devam etti ve neredeyse tüm gazete ve dergilere bulmacalar hazırladı. Mumcuoğlu, "Kadıköy’den Köprüaltı'na Hikâyeler" adlı kitabın da yazarıdır.
Ressam ve şair Engin Turgut, 2017 yılında Cumhuriyet Kitap Eki’ne yazdığı "İlker Mumcuoğlu'ndan 'Kadıköy'den Köprüaltı'na Hikâyeler" başlıklı yazısında, Mumcuoğlu'ndan şu sözlerle bahseder:
"İlker Mumcuoğlu şaşırttı beni. Zira hınzırca, eğlenceli ve anılara bitişik, dünya kültürünü alkışlayan bir sesle dolaşmadıydım bir kitabın içinde yolculuk yaparken uzun zamandır. Buzuki ile ud ve kanun sesi arasında gidip geldim. İnsan kitap okurken, beğendiği cümlelerin altını çizer; bunu çok yaparım. İlker Mumcuoğlu'nun kitabını okurken de çokça cümlenin altını çizdim. Duygulanıyorsunuz okurken, içinizde birikmiş buz dağı eriyor kelimelerini içerken."
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