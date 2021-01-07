Gazetemiz Cumhuriyet'in manşeti, 2020'nin en iyileri arasında: 'Biri yer biri yanar'

07 Ocak 2021 Perşembe, 13:54

MediaCat'in 2007'den bu yana her yıl hazırladığı Yılın Manşetleri 2020 edisyonu açıklandı.

Yılın en iyi manşetlerinden biri de, Gazetemiz Cumhuriyet'in 8 Şubat 2020'de attığı "Biri yer biri yanar" manşeti oldu.

Mediacat, manşeti şöyle yorumladı:

"'Çocuklarım aç' diyerek Hatay Valiliği önünde kendini yakıp yaşamını yitiren Adem Yarıcı’nın fotoğrafı, Cumhuriyet’in birinci sayfasındaydı. Güçlü fotoğrafı basit ancak çok çarpıcı ifadelerle destekleyen gazete yılın manşetleri arasında."

Mediacat, Yılın Manşeti unvanına ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram’dan duyurduğu istifasının ardından attığı "Bakın bu istifa çok önemli" manşetiyle BirGün'ü değer gördü.

MediaCat, hazırladığı "Yılın Manşetleri 2020 edisyonu"nda toplam 10 manşet yer aldı.

Değerlendirme sürecinde yer alan jüri üyeleri şöyle: ERA Research & Consultancy Yöneticisi Ela Ertegün, Marka Danışmanı Seda Domaniç, MSL Türkiye Lideri Mehin Öner, Unilever Türkiye, İran, Orta Asya ve Kafkasya, Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, Karikatürist Cem Güventürk, Karbonat ECD Cihan Kavaklıpınar, FOX Çalar Saat Hafta Sonu Sunucusu İlker Karagöz, Gazeteci Kemal Can, Happy People Project Kurucu Ortak ve Başkanı Yaşar Akbaş ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan.

Bu yıl 13 ulusal gazetenin 1 Aralık 2019 – 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yayımladıkları tüm manşetlerin incelenmesinden sonra 90 manşet kısa listede yer buldu.

MediaCat'in manşet değerlendirme kriterleri ise şöyle:

* Kapağın sözlü ifade gücü ve çarpıcılığı

* Merak uyandırması

* Espri barındırması

* Nefret söylemi içermemesi

* Genel görsel ve grafik estetik

Yılın Manşetleri 2020 edisyonunda yer alan diğer manşetler: