Gazetemiz yazarı Hıfzı Topuz ve Seyhan Avşar'a ÇGD’den ödül verildi

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Gazetemiz yazarı Hıfzı Topuz ÇGD jürisi tarafından bu yıl ilk kez verilen Orhan Koloğlu İnceleme-Araştırma Ödülüne, gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar ise 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde gazetemizde manşetten yayımlanan “FETÖ dosyası bir köşkle temizlendi” ve “Amca tapuya, yenge holdinge’ taşındı” başlıklı haberleriyle “Haber Ödülü”ne layık görüldü. Avşar’ın FETÖ borsası haberiyle geçen yıl da ÇGD Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldüğünün belirtildiği ödül açıklamasında “Avşar ayrı bir özen ve emek isteyen bir gazetecilik yöntemiyle bu yıl da aynı içerikte gündem yaratan haberlere imza attı” ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA VE ENGEL

“FETÖ dosyası bir köşkle temizlendi” başlıklı haber eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın hakkındaki FETÖ evrakının temizlenmesi için eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’e boğaz manzaralı köşk verdiğini konu alıyordu. Haber mahkeme kararıyla erişime kapatılırken muhabirimiz Avşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı.