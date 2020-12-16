Gazetemiz yöneticileri ve muhabirleri hakim karşısında: "Yaptığımız gazetecilik faaliyeti"

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:25

Gazetemizde 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçe gösterilerek gazetemiz yönetici ve muhabirlerine “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Olcay Büyüktaş Akça, İpek Özbey, Hazal Ocak, Vedat Arık, gazetemiz avukatları Turan Karakaş ile Buket Yazıcı katılırken, Altun ve avukatı katılmadı.

Kimlik tespitin ardından İpek Özbey suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Çünkü biz gazeteciyiz. Bu haberin istihbaratı bize geldi. Çevre muhabirimiz Hazal Ocak haberi araştırdı ve gazeteye basıldı. Kimseyi hedef göstermedik. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmedik” dedi. Olcay Büyüktaş Akça ise kimseyi hedef göstermediklerini dile getirerek, “Vakıf arazisine izinsiz inşaat yapılmıştı. Biz de haberini yaptık” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜN DAVA YARIN ÖDÜL TÖRENİ’

Muhabirimiz Hazal Ocak da, “Benim için bu arazide bu izinsiz işlemleri kimin yaptığı önemli değil. Kim yaparsa yapsın İstanbul'un en değerli semtinde bulunan bu arazideki müdahaleleri ben yine haber yapardım. Toplumu bilgilendirmek benim görevim ve dünyanın neresine giderseniz gidin buradaki izinsiz işlem haberdir. Gerçekten meslek hayatımda ilk kez böyle bir süreç ile karşı karşıyayım. Özel uzmanlık alanım kent ve çevre. Bu alanda Türkiye’nin saygın meslek kuruluşlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yerden 11 tane ödül aldım. Türkiye’nin en prestijli gazetecilik ödülü olarak kabul edilen Sedat Simavi ödülüne başka bir kent haberiyle layık görüldüm. Yarın ödül törenine katılacağım bugün burada savunma yapıyorum. Ben suçlamaları kabul etmiyorum sadece gazetecilik görevini yaptım” dedi.

Foto muhabiri Vedat Arık, “İddianamede yer alan yüz kızartıcı suçu hiçbir zaman işlemedim. 20 yıllık foto muhabiriyim. Şimdiye kadar hiç kimsenin hayatının gizliliğini ihlal etmedim. Fahrettin Altun’un evini veya adresini bilmiyorum. Bildiğim tek adres habere konu olan vakıf arazisinin adresi. Yaptığım gazetecilik faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 18 MART'A ERTELENDİ

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının avukatı Turan Karakaç'ın delil listesi ibraz etmek için süre talep etmesi üzerine duruşma 18 Mart 2021'e ertelendi.