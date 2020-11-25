Gazetemize BİK tarafından verilen cezanın 10 günü daha kesinleşirken mahkeme haberleri karıştırdı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hukuk sistemindeki sıkıntılara dikkat çekerek yargı reformuna ilişkin yaptıkları açıklamalara rağmen yargıyı muhalif basın üzerinde bir sopa olarak kullanarak, sindirme, susturma çabaları devam ediyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle Eyül 2019 tarihinden itibaren Cumhuriyet’e 110 günü aşkın ilan kesme cezası verdi. Gazetemiz avukatlarının ise yaptığı itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın kesinleşmesinin ardından, 10 günlük ilan kesme cezası daha gazetemize tebliğ edildi. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 Nisan 2020 tarihli “Doğrular Korkuttu” ve devamı “Haber hakkını savunalım” başlıklı haber ile Işıl Özgentürk’e ait “Neredesin Z kuşağı” başlıklı köşe yazısına ilişkin cezalara karşılık gazetemizin avukatlarının yapmış olduğu itirazların reddine karar vererek tebliğ etti.

İki ayrı haber için toplam 10 gün ilan kesme cezası kesinleşmiş oldu. Fakat mahkeme tarafından tebliğ edilen gerekçeli kararlarda bir skandala imza atıldı. Ceza kesilen haberler ile gerekçeli kararın gerekçe kısmında yazılan haberler farklı. “Doğrular korkuttu” haberi ile ilgili kararda “Pasifik gayrimenkul” karar gerekçesi yazıldı. “Neredesin Z kuşağı ile ilgili kararda ise “Fahrettin Altun” ile ilgili karar gerekçesi yazıldı.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU

BİK tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili gazetemizde ve cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan yaklaşık 15 haber ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin şikâyeti üzerine gazetemize verilen toplam 37 günlük ilan kesme cezası ile cumhuriyet.com.tr’ye verilen toplam 8 günlük ilan kesilmesi cezasına yapılan itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Verilen 45 günlük cezanın kesinleşen 28 günü uygulanmak üzere gazetemize tebliğ edilmişti. Gazetemiz avukatları kesinleşen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacak.