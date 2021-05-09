Gazetemizin 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama ve destek mesajı yağdı

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi 97 yaşında... Özgür, ilkeli, doğrunun peşinden ayrılmayan, gazetecilikten başka bir düşüncesi olmayan basın organlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Cumhuriyet gazetesi dik duruşuyla aydınlanma mücadelesinin neferi olmaya devam ediyor. Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı başta olmak üzere, çağdaş ve bağımsız bir gelecek uğruna yaşamlarını ortaya koyan tüm yazarlarınızı saygıyla anıyor, Cumhuriyet gazetesinin bu günlere gelmesinde alın teri bulunan tüm basın emekçilerini kutluyorum” mesajını paylaştı.

‘SALDIRILARA KARŞIN AYAKTA’

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, eski CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan da mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını cesaretle taşımaya devam eden Cumhuriyet gazetesinin 97. yıldönümü kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar ise “Bütün dönüştürme, yok etme çabalarına, saldırılara rağmen dimdik ayakta. Cumhuriyet 97 yaşında” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Her koşulda Cumhuriyetimizin değer ve devrimlerinden, basın özgürlüğünden yana taraf olan Cumhuriyet gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu yoldaki emekleriniz için de en içten dileklerimi iletiyorum” dedi.

Türk Gençliğine Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu, “Atatürk devrimlerinden taviz vermeyen, basın tarihine örnek gösterilecek deneyimlere sahip olan Cumhuriyet gazetesinin 97. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyorum” mesajını paylaştı.

Gazetemiz yazarlarından Mustafa Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi, “Cumhuriyet hepimizin gözbebeği. 100. yılını coşkuyla kutlama dileğiyle 97. yaşını kutluyorum” mesajını paylaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise gazetemizi arayarak, “yayın yaşamında başarılar” diledi. Ayrıca eski CHP Milletvekili, Bayındırlık ve İskân Bakanı Erol Çevikçe, Prof. Dr. Levent Doğancı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Hatice ve Metin Özenci, yazar Esra Alkan, gazeteci-yazar Mustafa Sağlamer de gönderdikleri mesajlarla, gazetemizin 97. yaşını kutladı.

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Azmi Kerman, ADD Batıkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Saykan eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Prof. Dr. Ruşen Keleş, gazeteci-yazar Doğan Hızlan, yazar Emel Seçen, eski CHP Milletvekili Ziya Yergök ve eski Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ziya Çıkıt da gazetemizi arayarak kutlama mesajlarını ilettiler.