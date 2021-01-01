Gazetemizin editörlerinden Öznur Oğraş Çolak “Yılın Sanat ve Kültür Haberciliği Ödülü”nü aldı

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Cumhuriyet gazetesinde başta tiyatro olmak üzere sanat ve kültür alanında yapılan haber, söyleşi ve yorumları çok değerli bularak “Yılın Sanat ve Kültür Haberciliği Ödülü”nü gazetemizin editörlerinden Öznur Oğraş Çolak’a değer buldu. Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödül Töreni’nin salgın koşulları nedeniyle 17 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği açıklandı.

Türkiye’den 27 il ve yurtdışından 10 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri, mayıs ayındaki törenle sahiplerine sunulacak. Tiyatro Gazetesi, bugüne kadar Türkiye, Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere iki yüz seksen beş tiyatro sanat emekçisini ödüllendirdi.

Ödül, kategori listesinde bu yıl Türkiye’den 27 kent ile Almanya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gagavuz, Moldova, Tataristan, Kırgızistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçılar yer alıyor.

Ödülle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugüne kadar verilen pek çok saygın ödülün İstanbul merkezli olduğunun altını çizmekte yarar var. Herkesin bildiği gibi kurumlar daha çok İstanbul merkezli değerlendirmeler yapıyor ve ödüller de yine İstanbul merkezli olarak sahiplerini buluyor. Oysa tiyatro yalnızca İstanbul’da ya da büyükşehirlerde yapılmıyor. Ülkemizin hemen her yerinde tiyatrolar başarılı oyunlar sergiliyor. Tercihler ya da imkânsızlıklar, İstanbul’un dışındaki tiyatroların emeklerini taçlandırmaya yetmiyor. Tiyatro Gazetesi olarak uzun zamandır bu gerçeği görüp, Anadolu Tiyatro Ödülleri’ni hayata geçirdik. Bu kararımız, Anadolu’da tiyatro yapan topluluklar ve okuyucularımız tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Anadolu Tiyatro Ödülleri şimdi yeni bir atılım gerçekleştirerek uluslararası bir kimlikle var olacak. ‘Nerede bir tiyatro varsa Tiyatro Gazetesi oradadır’ şiarımız gün geçtikçe daha anlamlı hale geliyor. Tiyatro sanatına hizmet etmek bizi çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak ise ayrı bir onur.”