Gazi katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Gazi Mahallesi katliamının 26'ncı yıldönümünde hayatını kaybedenler yürüyüşle anıldı.
Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerden itibaren toplanmalar başladı. 12 Mart Platformu’nun çağrısı ile gerçekleştirilen anma yürüyüşüne HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de katıldı.
Eylemde, Emek Partisi, HDP, Sol Parti, SYKP, TİP, TKP, Devrimci Parti, ESP, Halkevleri, Kaldıraç, Mücadele Birliği, Partizan, SMF ve TÖP’ün oluşturduğu 12 Mart Platformu'nun imzasının bulunduğu "Gazi'de düşene dövüşene bin selam. Gazi ve Ümraniye şehitleri onurumuzdur" ve Gazi, Ümraniye Şehit Aileleri, Alevi Kurumları, Gazi halkı imzalı "Gazi'den Ümraniye'ye adalet istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı.
Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açan kalabalık grup, saat 13.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi'nden eski postanenin önüne gelen grup burada ölenler için karanfil bıraktı.
Grup daha sonra olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyüşüne devam etti. Kahvehane önüne de karanfil bırakan grup mezarlığa yürüdü. Olaylara hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlar başında gözyaşı döktü, dualar etti. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı.
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