Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta

02 Haziran 2020 Salı, 12:27

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Gazi Koşusu'nun 30 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurdu.

TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran

TBMM Koşusu: 4 Temmuz

Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz

Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz

Kısrak Koşusu: 2 Ağustos

Gazi Koşusu: 30 Ağustos

Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül

TJK Koşusu: 4 Ekim

Ankara Koşusu: 24 Ekim

Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim

Çaldıran Koşusu: 8 Kasım

Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım