Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta
Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Gazi Koşusu'nun 30 Ağustos tarihinde yapılacağını duyurdu.
TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran
TBMM Koşusu: 4 Temmuz
Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz
Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz
Kısrak Koşusu: 2 Ağustos
Gazi Koşusu: 30 Ağustos
Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül
TJK Koşusu: 4 Ekim
Ankara Koşusu: 24 Ekim
Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim
Çaldıran Koşusu: 8 Kasım
Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım
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