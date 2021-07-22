Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat açıkladı: Kalbinde kurşunla yaşayan da parmaklarını kaybeden de gazi sayılmıyor

22 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

MHP, nisan ayında, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak gazi olamayanların gazi sayılması için yasa teklifi vermiş ve teklifin 19 Eylül Gaziler Günü’nden önce yasalaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Ancak teklif daha komisyona gelmeden Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, 20 bin asker ve polisin mağdur olduğuna işaret ederek “Kanun teklifi verileli 105 gün geçti, halen komisyona gelmiş değil. Meclis açıldığı gibi bir an önce bu kanun teklifinin geçmesini istiyoruz” dedi.

Terörle mücadelede yaralanan ancak yaralanma oranları belli bir seviyenin altında kaldığı için gazi sayılmayanlar, tepkilerini sürdürüyor. Dernek Başkanı Polat, Güneydoğu’da askerlik görevlerini yaparken terörle mücadele sırasında yaralandıklarını ancak gazi olamadıklarını ve bu durumda olan 20 bin asker ve polis olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereği yüzde 40 altı yaralanmalarda gazi kabul edilmediklerine işaret eden Polat, “Bir gözünü kaybeden, kalbinde kurşunla yaşayan, çatışmada iki parmağını kaybeden, vücudunda 50 şarapnel parçasıyla yaşayan, gazi sayılmıyor. Bir de bunun psikolojik boyutu var, onu hiç saymıyoruz” dedi. “Bizler kim için vurulduk” sorusunu yönelten Polat, “Çok şey istemiyoruz, çocuklarımıza bırakacağımız bir gazilik madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek hakkımız” ifadelerini kullandı.

‘NEDİR BU AYRIMCILIK?’

Mültecilere işaret eden ve “beş milyon Suriyeliye bakan devletimiz, 20 bin gazi sayılmayan asker ve polise sahip çıkamıyorsa söylenecek söz bulamıyoruz” diyen Polat, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananların da yaralanma oranına bakılmaksızın gazi sayıldığını ve gazilere verilen haklardan faydalandıklarını belirtti. Polat, “FETÖ terör örgütü de PKK değil mi? 15 Temmuz’da kolu çizilen gazi sayılıyorsa, terörle mücadelede yaralanan Melikşah Aktaş neden gazi sayılmıyor? 15 Temmuz’da tokat yiyen imam gazi sayılıyorsa, Beşiktaş’taki bombalı eylemde yaralanan polislerim neden gazi sayılmıyor? Nedir bu ayrımcılık” diye konuştu.

‘KOMİSYONA BİLE GELMEDİ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 11 Eylül 2020’de terörle mücadelede yaralanan ve gazi sayılmayanlar için üzerlerine düşen sorumluluğu yapacaklarını söylediğini, 9 Nisan’da da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından yasa teklifi verildiğini anımsatan Polat, bu yasa teklifin 19 Eylül Gaziler Günü’ne yetiştirileceğinin açıklandığını ancak Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatile girdiğini söyledi. Polat, “Vatan için vurulan, bedel ödeyen vatan evlatlarının kanun teklifleri komisyona bile gelmedi. Kanun teklifi verileli 105 günü geçti. Binlerce kişi mağdur. Meclis açıldığı gibi bu teklifin geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.