Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

AA
09 Eylül 2021 Perşembe, 12:23
Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Abone Ol google-news

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda güç ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise sahada taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler