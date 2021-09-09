4

TFF, derhal Uilenberg'in işine son vermelidir. Aksi halde bu arkadaş taraftır. TFF, bu arkadaşı bünyesinde tutarsa benim için o da taraftır. Bu açıklamadan sonra ben hakem camiasından çekiniyorum Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Bu laf Beşiktaş camiasına söylemiştir. İsmin önemi yok. Beşiktaş Teknik Direktörü diyerek o camiayı karşına alıyorsun. Bu mevzu sana ondan sonra sıkıntı yaratacak. Sen açıklamayı yaparken bunun sonunu düşünmüyor musun?" dedi.