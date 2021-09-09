<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.</p>
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

<p>Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.</p>
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

<p>Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg için, "Uilenberg, TFF tarafından çağrılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Bu adam Almanya'ya gidip B Münih'in hocası hakemler üzerinde baskı yaratıyor diyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış. Uilenberg denen arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir! Onu bil bir defa.&nbsp;</p><p><span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"></span><br></p>
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Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg için, "Uilenberg, TFF tarafından çağrılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Bu adam Almanya'ya gidip B Münih'in hocası hakemler üzerinde baskı yaratıyor diyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış. Uilenberg denen arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir! Onu bil bir defa. 


<p>TFF, derhal Uilenberg'in işine son vermelidir. Aksi halde bu arkadaş taraftır. TFF, bu arkadaşı bünyesinde tutarsa benim için o da taraftır. Bu açıklamadan sonra ben hakem camiasından çekiniyorum Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Bu laf Beşiktaş camiasına söylemiştir. İsmin önemi yok. Beşiktaş Teknik Direktörü diyerek o camiayı karşına alıyorsun. Bu mevzu sana ondan sonra sıkıntı yaratacak. Sen açıklamayı yaparken bunun sonunu düşünmüyor musun?" dedi.</p>
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TFF, derhal Uilenberg'in işine son vermelidir. Aksi halde bu arkadaş taraftır. TFF, bu arkadaşı bünyesinde tutarsa benim için o da taraftır. Bu açıklamadan sonra ben hakem camiasından çekiniyorum Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Bu laf Beşiktaş camiasına söylemiştir. İsmin önemi yok. Beşiktaş Teknik Direktörü diyerek o camiayı karşına alıyorsun. Bu mevzu sana ondan sonra sıkıntı yaratacak. Sen açıklamayı yaparken bunun sonunu düşünmüyor musun?" dedi.

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