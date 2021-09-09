Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg için, "Uilenberg, TFF tarafından çağrılmış bir insan. İşi hakem yetiştirmek. Bu adam Almanya'ya gidip B Münih'in hocası hakemler üzerinde baskı yaratıyor diyor mu? Bu arkadaşa birileri bir şeyler fısıldamış. Uilenberg denen arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir! Onu bil bir defa.
TFF, derhal Uilenberg'in işine son vermelidir. Aksi halde bu arkadaş taraftır. TFF, bu arkadaşı bünyesinde tutarsa benim için o da taraftır. Bu açıklamadan sonra ben hakem camiasından çekiniyorum Beşiktaş Teknik Direktörü diyor. Bu laf Beşiktaş camiasına söylemiştir. İsmin önemi yok. Beşiktaş Teknik Direktörü diyerek o camiayı karşına alıyorsun. Bu mevzu sana ondan sonra sıkıntı yaratacak. Sen açıklamayı yaparken bunun sonunu düşünmüyor musun?" dedi.
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