Beşiktaş Gaziantep'de kayıp
Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sumudica'nın öğrencileri; Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle kazandı. Tek golünü Larin ile bulan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 55'te atıldı.Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşılaştı.
Gaziantep'teki karşılaşmayı evsahibi ekip 3-1 kazandı.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 45'te Kevin Mirallas, 63'te Muhammet Demir ve 90+8'de Kenan Özer kaydetti.
Beşiktaş'ın golünü 61'de Cyle Larin attı.
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 55'te direkt kırmızı kart gördü.
Ersin Destanoğlu'nun atılmasının ardından 58'de Rachid Ghezzal çıktı, kaleye Utku Yuvakuran geçti.
Ligde sahasında üst üste ikinci kez kazanan Gaziantep FK, puanını 11'e yükseltti.
Teknik direktör Marius Sumudica'nın öğrencileri, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı.
Ligde 2 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.
Sergen Yalçın yönetimindeki bir maçı eksik siyah-beyazlılar, ligde 3. yenilgisini aldı.
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