Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kitap ihalesinde skandal liste

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nutuk kitabından bir tane sipariş verirken, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahadıroğlu’nun kitabından 1000, Atatürk’e hakaretten ceza alan Mustafa Armağan’ın kitabından 84 adet sipariş verdi. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Bu ihale iptal edilmeli ve bu liste yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 12 Mart’ta “eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde dağıtılmak ve belediye kütüphanelerinde bulundurulmak üzere kitap alım işi ihalesi” açtı. İhaleyi 1 milyon 62 bin 299 lira bedelle Gazikültür Sanat Ürünleri Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 9 Nisan günü sözleşme imzalandı. İhalenin teknik şartnamesinde yer alan kitap listesinin içeriği dikkat çekti. 66 bin 720 adet kitap arasında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan sadece bir tane yer aldı.

‘HAKARET EDENLERE ÖDÜL’

Atatürk’e hakaret eden ve bu yüzden hapis cezası alan Mustafa Armağan’ın kitaplarından 84 adet, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Yavuz Bahardıroğlu’nun kitaplarından ise toplam 1000 adet istendi. Listenin dini ağırlıklı kitaplardan oluşması dikkat çekti. Satın alınan kitaplar 31 Aralık 2021 tarihine kadar teslim edilecek. CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, kitap listesine tepki gösterek “İlk başta çok masum görünen bir kitap ihalesi gibi dursa da kitap içeriklerini inceleyince Atatürk’e hakaret edenlerin ödüllendirildiği bir kitap ihalesi olmuş. Listede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ayrılan sayı sadece iki adet. Bu iki kitabın bir adedi Nutuk, bir adedi de ‘Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne 10 adet Nutuk hediye edeceğini söyleyen Kalkan, “Eğer siz her vatandaşımızın başucu kitaplarından birisi olması gereken Nutuk’a 66 bin 720 kitap içinde bir adet yer veriyorsanız, bu listeyi yazanınızdan, ihaleyi onaylayana kadar hepinize yazıklar olsun” dedi.