AKP’li Şahinbey Belediyesi ihaleleri böldü, bazı hizmet alımları tek katılımcıyla yapıldı

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin 2020 yılında yaptığı 15 tane ihaleyi ya tek katılımcıyla ya da diğer katılımcıları eleyip tek teklife düşürerek yaptığı ortaya çıktı. İhalelerin toplam tutarı ise 57 milyon lirayı buldu. Kurban Bayramı için dağıtılacak poşetlerin alım ihalesi, üç ayrı parçaya bölündü ve tek firmaya verildi. Doğrudan temin ihalelerinin çoğu aynı firmaya gitti. İlçe belediyesinin denetim komisyonu üyesi Uğur Kalkan, denetim için resmi görevli olmasına karşın 32 sorusuna yanıt alamadığını ve belgelere ulaşamadığını açıkladı.

Şahinbey İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı denetim raporu tamamlandı. CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, rapora 8 sayfadan oluşan bir muhalefet şerhi düştü. Şerh raporunda, 2020 ile başlayan ve açık kaynaklarda yer alan 15 ihalenin ya tek katılımcı ya da diğer katılımcılar elenerek geçerli teklif sayısı 1’e düşürülerek yapıldığı tespit edildi. Raporda, “Yeterli rekabet ortamı oluşmamıştır. Bu ihalelerin toplamı 57 milyon liranın üzerindedir. Bundan sonra yapılacak olan ihalelerde daha çok katılımın sağlanması noktasında çalışmalar yapılması belediye yararınadır” denildi.

‘BAŞKAN BUNU BEĞENDİ’

Komisyona getirilen evrakların giriş kaydı olduğu ancak ayrıntıların evraklarda yer almadığına dikkat çekilen şerh raporunda, “Belediyeyeye teslim edilen malzemelerin takibi konusunda daha sıkı bir çalışma yapılması gerekmektedir. 2024/24 numaralı 59 bin liralık geri dönüşüm filmine ilişkin herhangi bir ihale usulüne ve bilgiye rastlanılmamıştır. ‘Belediye başkanı bunu beğendi’ şeklinde bir cevap verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Raporda yer alan bir diğer çarpıcı tespit ise şöyle: “Belediye tozşeker ve küp şeker alımı ihalesi tutar doğrudan temin sınırını aştığı için bölündü.”

İhalelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirme yapan Uğur Kalkan, doğrudan temin yönteminde birçok ihalelerin bölündüğünü gözlemdiğini anlattı. Kalkan, “Zeytinyağı alım ihalesi için önce açık ihaleye çıkılıyor. Süreç devam ederken ihale iptal edilmeden rakamlar bölünerek doğrudan temin yapılıyor. Doğrudan temin bittikten sonra açık ihale iptal ediliyor. Belediye yönetimi istiyor ki kimse soru sormasın, kimse belediye ile ilgili bir konunun peşine düşmesin. Hatta bu konudaki rahatsızlıklarını benim bir meclis üyesi gibi değil de bir müfettiş gibi çalıştığımı ifade ederek meclis toplantısında gündeme getirdiler. Şahinbey Belediyesi, meclis tutanaklarında konuşmaları yazamıyor. Belediye, meclis toplantılarını ve ihaleleri canlı yayımlasın” dedi.