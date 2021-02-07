Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nden eski AKP’li yöneticiye bir ihale daha

07 Şubat 2021 Pazar, 06:00

Gaziantep’in 760 bin nüfuslu Şehitkamil ilçesinde on milyonlarca liraya kiraladığı araçlarla gündeme gelen AKP’li belediye tartışma yaratacak bir ihaleye daha imza attı. Belediye bu kez araç satın alma ihalesi açtı. İhaleyi 58 milyon 885 bin lira bedelle Güney Atık ve Yeşil Alan Yönetimi şirketi kazandı. Belediye aynı şirketten temizlik ve park hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinaları kiralamıştı. Şirketin ortakları arasında eski AKP Şehitkamil İlçe Başkan Yardımcısı Turgut Kaygun yer alıyor.

Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü 17 Aralık 2019 tarihinde temizlik ve park bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere doğal afetler ve salgın hastalıklar durumunda kullanılan 21b maddesine göre 3 ay süreyle araç ve iş makinesi kiralama ihalesi yapmıştı.

İhaleye tek teklif veren Güney Atık ve Yeşil Alan Yönetimi İnşaat Ticaret Anonim Limited Şirketi 8 milyon 625 bin bedelle kazanmıştı. Şehitkamil Belediyesi bu kez de 9 Kasım 2020 tarihinde araç alım işi ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 60 milyon 21 bin lira olarak belirlendi. 4 şirketin doküman satın aldığı ihaleye 2 şirket teklif verdi. Bu ihaleyi de 58 milyon 885 bin lira bedelle Güney Atık ve Yeşil Alan Yönetimi İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 7 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Araçların 1 Ocak - 15 Ocak arasında teslim edildiği belirtildi.