Gaziantep teknik direktörü Türkiye'nin en iyi takımını açıkladı
Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, siyah-beyazlı ekibi Türkiye'nin en iyi takımı olarak gördüğünü söyledi.Portekizli teknik adam, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, Gençlerbirliği karşısında kendileri adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.
Rakiplerinin Gaziantep'e 1 puan için geldiğini ve ligdeki tüm takımların birbirini yenebileceğini ifade eden Pinto, "Dürüst olmak gerekirse Gençlerbirliği maçına iyi başlayamadık. İkinci yarıda daha konsantre oynadık ve yapmamız gerekenleri yaptık. Takım olarak kazanmak için çok istekliydik. Başarılı da olduk." dedi.Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Mirallas'ın yaptığı hareketin kendisine yakışmadığını ancak tecrübeli oyuncunun maçtan sonra gelip herkesten özür dilediğini anlatan Pinto, "Sahada 10 kişi kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Sahadaki duruşumuz beni çok memnun etti. Umarım bu maçtan bir ders alırız ve pozitif oyunu karşılaşmanın geneline yayarız. İlk yarıdaki kötü başlangıcı hata olarak görüp, bundan ders çıkaracağız. Öğrendiklerimizle Beşiktaş maçında da iyi sonuç elde edebiliriz. Bunu istiyoruz. Bana göre şu an Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş." diye konuştu.
Portekizli teknik adam, ligin ilk yarısında Gaziantep'in üst sıralardaki takımları yendiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:
"Oraya puanlar almak için gideceğiz. Şimdi şartlar daha farklı aslında. Üst üste maçlar oynanıyor. Her şeye rağmen puan veya puanlar almak istiyoruz. Beşiktaş da ilk yarıdaki Beşiktaş değil. Daha güçlü ve daha fazla seçeneği olan bir takım. Rakibimiz maça iyi başlamak isteyecektir. Bizim de mütevazı şekilde oynamamız gerekiyor. Kazanmaya çalışacağız. Büyük takımlar da hatalar yapabiliyor. Biz de Beşiktaş'ın hatasını değerlendirip, kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken hem hırslı hem de istekli olmamız lazım. Aslında ben bu tarz maçları daha çok seviyorum. Çünkü oyuncuları motive etmek daha kolay oluyor."
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Gaziantep, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanda, çift kale maç yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) karantinası sona eren golcü oyuncu Muhammed Demir de takımla beraber çalışmalara başladı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Kana Bıyık ise idmanda özel programı dahilinde hazırlıklara eşlik etti.
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