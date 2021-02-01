Gaziantep Üniversitesi Rektörü kendini hem güzel sanatlar fakültesi dekanlığına hem de spor bilimleri fakültesi dekanlığına atadı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 06:00

Kendisini güzel sanatlar fakültesine dekan olarak atayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın Spor Bilimleri Fakültesi’nde de dekan olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Rektörlük görevinin yanı sıra 2 fakültenin dekanlığına da bakan Özaydın, dekanlıktan ücret almadığını belirterek, “Hamallık yaptığım bu iş” dedi.

AKP döneminde, üniversite sayısı hızla artarken akademik kadroların yetersizliği nedeniyle eğitim kalitesi aynı hızla düştü. Liyakatlı kadro yetersizliği yaşayan üniversitelerden biri de Gaziantep Üniversitesi. Kadro yetersizliği nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın kendisini Güzel Sanatlar Fakültesi’ne dekan olarak atadığını Cumhuriyet duyurmuştu. Özaydın’ın yine kadro eksiği nedeniyle kendisini Spor Bilimleri Fakültesi’ne de dekan olarak atadığı ortaya çıktı.

İMZALARI ATIYORUM

Rektör olmasının yanı sıra 2 fakültenin de dakanlığı görevine bakan Prof. Özaydın, “işler aksamasın” diye dekanlık görevlerini üstlenmek zorunda kaldığını savundu. Özaydın, güzel sanatlar fakültesinde, söz konusu tarihte dekanlık görevini üstlenecek profesör bulunmadığını ve idari işlerin aksamaması için vekaleten dekanlık görevini üstlendiğini belirterek “Fakültenin Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer hocamızı idari ve akademik işlemlerin yürütmesi amacıyla dekan yardımcısı olarak görevlendirdim. Ayhan Hocamız dekanlık görev alanıyla ilgili işlemleri takip etmekte ben de imzaları atmaktayım” dedi.

ÜÇ PROFESÖR VAR

Dekanlık görevini sadece profesörlerin yapabileceğini dile getiren Özaydın’ın dekan olduğu Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurulunda 3 profesörün yer alması dikkat çekti. Özaydın, spor bilimleri fakültesindeki dekanlığına ilişkin açıklama yapmadı.