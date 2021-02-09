Gaziantep Üniversitesi'nde 50 yıllık fıstık ağaçları inşaat sebebiyle kesildi

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, “Üniversite kampusundaki 50- 60 yıllık olan yaklaşık 100 fıstık ağacını bilim merkezi binası için katlettiler. Aklıselim bir insan, bir şehrin simgesi olan ağaçları keserek bilim merkezi açmaz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi” için 2020 Ekimi’nde temel atma töreni düzenlendi.

Törene AKP’li milletvekilleri de katılarak konuşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, GAÜN ve Erkul Ailesi işbirliğinde kente kazandırılacağı belirtilen bilim merkezinin 30 bin metrekare alana ve 14 bin 590 metrekare kapalı alana sahip olduğu kaydedildi.

Şahinbey Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, söz konusu bilim merkezinin yapımı için kampustaki ağaçların kesildiğini öne sürdü. GAÜN’de daha önce kampus içersinde yapımına başlanan hastane için 80 yıllık olan 500 ağacın kesildiğini anımsatan Şencan, “Kampus içerisinde yaklaşık 50- 60 yıllık yaklaşık 100 fıstık ağacının kesildiği, fotoğraflarda gördüğümüz gibi gün yüzüne çıktı. Kampusun 4 ay önceki haliyle, şimdiki haline baktığımızda vicdanlarımız sızlıyor” dedi. Cumhuriyet’in ulaştığı üniversite yetkilileri ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek açıklama yapmaktan kaçındı.