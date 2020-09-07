Gaziantep'e şehit ateşi düştü
İdlib'de teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın (26) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.
Suriye'de görev yaparken terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın acı haberini Dülükbaba Mahallesinde yaşayan Reşat - Cemile Aslan çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi.
Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
DÜN ANNESİ İLE KONUŞMUŞ
Yakınları, evli ve 1 çocuk babası olan şehit Serdar Aslan’ın dün gece annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti.
Şehit Aslan’ın belirlenecek tarihte düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
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