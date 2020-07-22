Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 ev, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 14 evde yaşayan 57 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi. Öte yandan, 7 hanede yaşayan 25 kişinin karantina uygulaması sona erdi. İlçe genelinde 582 kişinin yaşadığı 144 hanede karantina uygulaması sürüyor.
Video Haberler
- Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar omuzladı
- Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt verdi
- Erdoğan'dan Ayasofya şarkısı
- Maskesiz yakalandı, gazetecinin üzerine yürüdü!
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu