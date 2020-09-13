Gaziantepli ünlü iş adamı Teymur, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Gaziantepli ünlü iş adamı Teymur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Gaziantepli sanayici ve iş adamı Teymur Tekstil sahibi Mehmet Teymur, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantepli sanayicisi Mehmet Teymur Gaziantep Asri Mezarlık’ta bulunan Bahattin Nakiboğlu Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
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