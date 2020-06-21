Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, iki askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)
21 Haziran 2020 Pazar, 15:51
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi. Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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