Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, iki askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi. Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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