Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı

21 Haziran 2020 Pazar, 15:51

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, ilçe girişinde devrildi. Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



