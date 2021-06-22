Gaziantep'te astsubay yaşamına son verdi
Gaziantep’te yaşayan üç çocuk babası Astsubay Başçavuş Armağan Babayiğit yaşamına son verdi. Babayiğit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep’te yaşayan üç çocuk babası Astsubay Başçavuş Armağan Babayiğit yaşamına son verdi. Babayiğit, bulunmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İddiaya göre; Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan Babayiğit, sabah saatlerinde intihar etti. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Babayiğit'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Astsubay Babayiğit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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