Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir binanın giriş katındaki evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde 1,5 ve 4 yaşındaki 2 çocuğa yarı baygın halde ulaştı.
Dışarıya camdan dışarı çıkarılan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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