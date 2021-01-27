Gaziantep'te evlerden sıvı yağ çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde evlerden sıvı yağ çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Sıvı yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından Gaziantep'in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı.
Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anları kayda alan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 hırsızın bir evden 4 teneke sıvıyağ bidonunun çalması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Ç., Ö.G. ve E.B. isimli şahısları gözaltına aldı.
Yasal işlemlerinin ardından adli
makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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