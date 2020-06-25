Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:21

İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Boğaziçi Mahallesi'nde kronik akciğer hastası olan A.Y., rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphesi üzerine A.Y., koronavirüs testi yapılarak tedaviye alındı. Testin sonucu beklenirken harekete geçen filyasyon ekibi, A.Y.'ye hastaneye götürülmeden önce geçmiş olsun ziyaretine gelen aynı mahalleden 49 kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.