Gaziantep'te sağlık çalışanlarını darp edenler hakkında yeni gelişme
Gaziantep'te sağlık çalışanlarına yapılan saldırının ardından şüphelilerin 2'si tutuklandı diğer 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2 sağlık çalışanının darp edilmesi olayında G.D. ve B.D. hakkında tutuklama kararı verildiği, Ç.C. ve A.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.
Başsavcılığı'n açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gaziantep'te 14.06.2020 tarihinde özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede 2 sağlık çalışanının darp edilmesi olayıyla ilgili olarak Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında şüphelilerden G.D. ve B.D. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliliğince tutuklanmıştır. Ç.C. ve A.D. hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş olup, soruşturma decam etmektedir."
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