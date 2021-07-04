Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 'vatan' operasyonu
Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Vatan’ operasyonunda gözaltına alınan 235 şüpheliden 213’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, kentteki uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Beş ay süren takipte, 311 şüpheli tespit edildi.
Gaziantep Narkotik polisi, şüpheliden 235'ini geçen salı günü gözaltına aldı. 58 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
‘Vatan’ ismi verilen operasyonda gözaltına alının şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 213’ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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